Şişli'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan BİM kamyonu, yokuş aşağı seyir halindeyken diğer araçlara çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken 7 araç hasar gördü.

Market kamyonu yokuş aşağı kayarak 7 araca çarptı

İSTANBUL - Şişli'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan BİM kamyonu, yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıkarak diğer araçlara çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada 7 araç hasar gördü.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Fulya Mahallesi Sakız Ağacı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CIE 529 plakalı BİM kamyonuyla seyir halinde olan Emrah Şahin, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince önündeki araçlara çarptı. Şahin'in kullandığı market aracı, bariyerlere çarparak yol kenarına savruldu. Kazada ölen veya yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayganlaşan yolda trafik durma noktasına geldi. Kaygan yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Yoldan gitmek isteyen bir motosiklet sürücüsünün ise motosikleti devrildi. Motosikletliye çevredekiler yardımcı oldu. Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Kazada aracı hasar gören Erdoğan Koç, "Market aracı yukarıdan gelirken önce bir araca sürtüyor. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybedip başka bir araca çarpıyor. Oradan ticari araca sonra benim aracıma çarpıyorlar. Sağlı sollu tüm araçlara çarparak bariyerden savruluyor. Büyük ihtimalle frenleri tutmadı. Yokuş da zaten kaygan, bir türlü duramadı" dedi.