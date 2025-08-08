Market Alışverişi Yapan Adam Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

Market Alışverişi Yapan Adam Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da, market alışverişi yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan İmdat B. (55), bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasında kaydedildi.

BURSA'da market alışverişi yapıp elindeki poşetlerle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İmdat B. (55), yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Marketten alışveriş yapan İmdat B.'ye, elindeki poşetlerle evine dönmek için yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarptı. İmdat B. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından İmdat B., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elindeki poşetlerle koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan İmdat B.'nin otomobilin çarpmasıyla metrelerce havalanıp yere düştüğü görüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

Korkulan oldu! Skandal karar sonrası İsrail ilk adımı attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jack Grealish Fenerbahçe'yi reddetti

Fenerbahçe teklif yaptı, 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.