Son dakika haberi | Mariupol'de çocuk hastanesi bombalandı

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde bulunan Çocuk Rehabilitasyon Merkezi Rus ordusu tarafından bombalandı.

Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Ukrayna'nın Rus bombalarından en çok hasar alan şehirlerden biri olan Mariupol'de çatışmalar sürüyor. Mariupol Belediyesi şehirde uluslararası fonla kurulan Çocuk Rehabilitasyon Merkezi'nin Rus bombalarıyla vurulduğunu açıkladı.

Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Mariupol'ün uluslararası partnerlerle yaptığı projelerden biri olan Çocuk Rehabilitasyon Merkezi, bizi güya özgürleştirmek isteyenler tarafından yok edildi. İşgalcilerin hedefinde kimin olduğunun önemi yok. İnsanlar, evler, bahçeler, hastaneler fark etmiyor. Kötülük kendi başına durmaz. Eğer onu durdurmazsanız Avrupa'daki her eve gelir" ifadeleri kullanıldı.

(Bekir Keskin/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel