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Mariupol'dan tahliyeler sürüyor

AA - Leon Klein - Güncel
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Şehirden çıkan sivillerden detaylar Saldırıya uğrayan alanlardan detaylar Siviller ile röportaj MARİUPOL - Rus askerlerinin ve ayrılıkçıların kuşattığı Ukrayna'nın Mariupol şehrinde sivillerin güvenli koridorlardan tahliyeleri sürüyor.

Şehirden çıkan sivillerden detaylar

Saldırıya uğrayan alanlardan detaylar

Siviller ile röportaj MARİUPOL - Rus askerlerinin ve ayrılıkçıların kuşattığı Ukrayna'nın Mariupol şehrinde sivillerin güvenli koridorlardan tahliyeleri sürüyor. Şehirden bir grup sivil, ayrılıkçıların kontrolünde, bulundukları yerlerden çıkarak konvoylar halinde başka şehirlere tahliye edildi. Kent merkezinde çatışmalar sonucu bir çok sivil ve askeri yapının zarar gördüğü gözlendi.

Mariupol'dan tahliyeler sürüyor

Mariupol'dan tahliyeler sürüyor

Mariupol'dan tahliyeler sürüyor

AA / Leon Klein - Güncel

Mariupol, Röportaj, Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

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