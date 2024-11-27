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Marine Le Pen'in Avrupa Fonları Davası 31 Mart'ta Karara Bağlanıyor

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Fransa'daki aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin lideri Marine Le Pen, Avrupa fonlarını zimmetine geçirme suçlamasıyla yargılanıyor. Mahkeme, Le Pen'in cumhurbaşkanı adaylığını etkileyebilecek olan davada kararını 31 Mart 2025'te açıklayacak.

Fransa'daki son 3 seçimde oylarını artırmayı sürdüren aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin önde gelen ismi ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emmanuel Macron'un rakibi Marine Le Pen'in yargılandığı Avrupa fonlarını zimmetine geçirme davasında karar 31 Mart 2025'te açıklanacak.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerine de aday olacağını açıklayan Le Pen ve beraberindeki 20'den fazla parti yetkilisi ile çalışanlarına karşı açılan ve yaklaşık iki aydır süren davada sona yaklaşıldı.

Mahkeme, Le Pen'in cumhurbaşkanı adaylığının engellenmesi tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı davada kararını 31 Mart'ta açıklayacağını bildirdi.

Le Pen'in siyasi kariyeri tehlikeye girebilir

Le Pen ve beraberindeki sanıkların 2004-2016 yıllarında Avrupa Birliği (AB) fonlarını yasa dışı şekilde parti çalışanlarına ödeme yapmak için kullanmakla suçlandığı davada, savcılar 13 Kasım'da aşırı sağcı liderin üç yılı ertelenmiş olmak üzere 5 yıl hapis cezası ve 300 bin avro para cezası istemiyle yargılanmasını talep etti.

Sanıklar hakkındaki delillerin suçlu bulunmaları için yeterli olduğunu ifade eden savcılar, son seçimlerde Macron'un en güçlü rakibi olan Le Pen'in 2027 cumhurbaşkanı seçimine adaylığı dahil 5 yıl süreyle kamu görevi yürütmesinin yasaklanmasını istedi.

Le Pen "siyasi olarak hedef gösterildiğini" savunuyor

Aşırı sağın önde gelen ismi Le Pen, dava sürecinin başladığı eylül ayında, hakkındaki suçlamaları reddederek adaletin tesis edileceğine güven duyduğunu belirtse de hakkındaki suçlamaların kesinleşme ihtimalinin artmasıyla söylemlerini değiştirdi.

Le Pen, geçen hafta katıldığı televizyon programında, RN ve yetkililerine karşı yürütülen yargılama sürecinin solcuların "siyasi planının parçası" olduğunu ima etti.

Olay

Le Pen'in de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe (FN) partisinden seçilmiş bazı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri hakkında 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturduğu iddiasıyla 2015'te soruşturma açılmıştı.

Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen de dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında AB'ye ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını istemişti.

Ulusal Cephe (FN) partisi, 2018'de isim değiştirerek Ulusal Birlik (RN) Partisi olmuştu.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
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