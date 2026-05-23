Haberler

Eski Küba Devlet Başkanı Castro'nun kızı Mariela Castro: "Babamı kimse zorla alıkoyamaz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun kızı Mariela Castro, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun babası hakkındaki 'firari' sözlerine tepki göstererek, babasının zorla alıkonulamayacağını ve her türlü koşulda mücadeleye hazır olduklarını söyledi.

Eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun kızı Mariela Castro, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun babası hakkında sarf ettiği "ABD adaletinden kaçan bir firari" sözlerine tepki göstererek, "Babamı kimse zorla alıkoyamaz." ifadesini kullandı.

Başkent Havana'da düzenlenen yürüyüşte konuşan Küba Ulusal Cinsel Eğitim Merkezi (Cenesex) Direktörü ve milletvekili Mariela Castro, babası Raul Castro'nun ABD tarafından alıkonulması olasılığına değindi.

Castro, tüm Kübalılar gibi her türlü koşulda mücadeleye hazır olduklarını belirterek, "Babamı kimse zorla alıkoyamaz. Bunun güvencesini verebilirim. Ne onu ne de bir başkasını." değerlendirmesinde bulundu.

Mitinge katılmayan babasının "oldukça sakin" olduğunu ve süreci soğukkanlılıkla takip ettiğini belirten Castro, "Babam, 'beni kimse canlı götüremez, beni ancak savaşırken yakalayabilirler' dedi. Biz burada emperyalizme karşı savaşmaya hazırız." diye konuştu.

Castro, anti-emperyalist bir devrim var olduğu sürece karşılarında büyük ve acımasız bir düşmanın bulunacağını bildiklerini belirterek, buna göre hazırlık yaptıklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, düzenlediği bir basın toplantısında Castro'nun resmi olarak "ABD adaletinden kaçan bir firari" olarak nitelendirmişti.

Castro'ya suçlama

ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche, Küba Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşmuştu.

Küba'nın eski lideri Castro hakkında ABD Adalet Bakanlığının iddianame duyurusu yapan Blanche, "Bugün, Raul Castro ve diğer bazı kişileri 4 ABD vatandaşını öldürmek amacıyla komplo kurmakla suçlayan bir iddianameyi duyuruyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Blanche, Fidel Castro'nun kardeşi olan 94 yaşındaki Castro ve isimlerini belirtmediği bazı diğer kişilerin, Küba'nın 1996'da insani yardım grubu "Brothers to the Rescue'ya (Kurtarma Kardeşleri) ait uçakları düşürmesi ve başka suçlarla" itham edilmekte olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bernardo Silva gelecekte transfer olmak istediği takımı açıkladı

Transfer olmak istediği takımı açık açık söyledi

Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2'si ağır, 3 yaralı

Gözlerinin yaşına bakmadı! Kayınpederden kurşun yağmuru
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler

Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler
Beyaz Saray, Dünya Kupası'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD'ye sokmayız

Beyaz Saray'dan o ülkeye tarihi rest: Sizi ABD'ye sokmayız
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için 'Genel Başkan' ifadesini kullandı

YSK Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu için o ifadeyi kullandı

Gazeteci Sinan Burhan'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek

Ünlü gazeteci sayı vererek açıkladı: Kılıçdaroğlu istifaları geliyor
Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?

Sıla'nın son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?