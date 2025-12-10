Venezuelalı muhalif lider Machado, Nobel Barış Ödülü'nün takdimi için düzenlenen törene katılmadı

Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado, Nobel Barış Ödülü'nü almak için Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen törene katılmadı.

Norveç Nobel Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nobel Barış Ödülü'nün takdim edilmesi için Oslo'daki belediye binasında tören düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, 2025 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Venezuelalı muhalif siyasetçi Machado'nun ödülünü almaya gelemediği ancak Oslo'ya "yakın zamanda" ulaşacağı belirtildi.

Komitenin sosyal medya hesabından, Machado'nun gönderdiği ses kaydı törenden hemen önce paylaşıldı. Machado, "Oslo'da olacağım, yoldayım." dedi.

Ödülü Machado'nun adına alan kızı Ana Corina Sosa Machado, törende yaptığı konuşmada, "O milyonlarca Venezuelalıyı olağanüstü bir çabada birleştirdi ve siz bu çabayı Nobel Barış Ödülü ile onurlandırdınız. Her ne kadar burada olup bu törene katılamamış olsa da şunu söylemeliyim ki annem verdiği sözü asla bozmaz." ifadelerini kullandı.

Norveç Nobel Komitesi Başkanı Jorgen Watne Frydnes de Machado'nun hayati tehlikesi olduğunu belirterek, "Kendisi şu an güvende ve birkaç saat içinde burada olacak. Son derece tehlikeli bir yolculuk." değerlendirmesini yaptı.

Bu arada, 2025 Nobel Barış Ödülü'nün, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadeleden dolayı Machado'ya verilmesi tepki toplamıştı.

Machado'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek verdiği belirtilmiş, Müslüman karşıtı bir tutumu savunduğu ifade edilmişti.

Medyada, Machado'nun, Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım sürecinde Tel Aviv yönetimine desteğini dile getirdiği öne sürülmüştü.