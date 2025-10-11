Haberler

Maria Corina Machado, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a İthaf Etti

Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede Nobel Barış Ödülü'nü kendisine ithaf ettiğini açıkladı. Trump, bu durumu takdirle karşıladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado ile telefonda görüştüğünü ve Machado'nun ödülü kendisine ithaf ettiğini belirtti.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Trump, Machado ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Görüşme boyunca Machado'nun kendisine karşı oldukça nazik olduğunu vurgulayan Trump, "Bugün Nobel Ödülü'nü alan kişi beni aradı ve 'Bu ödülü sizin onurunuza kabul ediyorum çünkü aslında siz hak ettiniz' dedi." ifadesini kullandı.

Machado'nun bu davranışını takdir eden Trump, "Bu gerçekten çok hoş bir hareketti. Ben de 'Ödülü o zaman bana ver' demedim gerçi, ama belki de verebilirdi." dedi.

"Bu ödülü Venezuela halkına ve Trump'a ithaf ediyorum"

Ödülü kazanmasının ardından ABD merkezli X sosyal medya platformunda açıklama yapan Machado, ödülün, Venezuelalıların mücadelesini onurlandırdığını belirtti.

Trump'a ve ABD halkına, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde başlıca müttefikleri olarak güvendiklerini vurgulayan Machado, "Bu ödülü, acı çeken Venezuela halkına ve davamıza verdiği kararlı destek için Trump'a ithaf ediyorum." ifadesini kullandı.

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadeleden dolayı Venezuela muhalefet lideri Machado'ya verilmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
