Mardinli Ressam Hicret Ayaz İpek'in Eserlerini İçeren 'Çağdaş Bakış' Sergisi Açıldı
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük binası fuaye alanında düzenlenen 'Çağdaş Bakış' resim sergisi, Mardinli ressam Hicret Ayaz İpek'in eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, farklı illerden gelen sanatçı ve akademisyenlerin katılımıyla açıldı ve bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.
Mardinli ressam Hicret Ayaz İpek'in eserlerinin yer aldığı "Çağdaş Bakış" resim sergisi sanatseverlerle buluştu.
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük binası fuaye alanında 36 eserin yer aldığı sergi, farklı illerden gelen sanatçı ve akademisyenlerin katıldığı programla açıldı.
Ressam İpek, sergiye katılan herkese teşekkür ederek, sergideki amacının kenti tanıtmak olduğunu söyledi.
Sergi bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.