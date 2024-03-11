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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, özel harekat polisleriyle iftar yaptı

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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve Özel Harekat Şube Müdürü Ahmet Korhan Köse ile birlikte özel harekat polisleriyle düzenlenen iftar programına katıldı. Akkoyun, polislerle görüşerek ramazanın hayırlı olmasını diledi ve birlik beraberlik temennisinde bulundu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, özel harekat polisleriyle iftar yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve Özel Harekat Şube Müdürü Ahmet Korhan Köse ile Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen iftar programına katıldı.

Polislerle görüşen Akkoyun, ramazanın hayırlı olmasını diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkoyun, "İlk iftarımızı sizlerle yapmak istedik. Sizler vatanımız için gece gündüz demeden fedakarca görev yapıyorsunuz. Tüm güvenlik kuvvetlerimize kazasız, belasız hayırlı görevler diliyorum. Rabb'im birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.

Vali Akkoyun, okunan ezanın ardından polis memurlarıyla orucunu açtı.

Kaynak: AA / Güncel

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