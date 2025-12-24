Haberler

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Dargeçit ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Dargeçit ilçesinde ziyaretlerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Dargeçit ilçesinde bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Dargeçit ilçesinde bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun beraberinde Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin ile ilçenin kırsal Altınoluk Mahallesi'ndeki şehit kabirlerini ziyaret etti.

Ziyarette, İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Akkoyun, daha sonra Altınoluk İlkokulunu ziyaret etti, öğrencilerle görüştü, okul müdürü Hakan Macit'ten eğitim öğretim faaliyetleri ve okulun genel durumu ile ilgili bilgi aldı.

Altınoluk Mahallesi'nde vatandaşlarla da bir araya gelen Akkoyun, talep ve önerileri dinledi, muhtar Mehmet Sait Çiçek'ten bilgi aldı.

Vali Akkoyun, vatandaşların ilettiği taleplerin karşılanması, sorunların çözümü konusunda ilgili kurum müdürleri ve daire başkanlarına talimat verdi.

Akkoyun, ardından Altınoluk Jandarma Üs Bölgesi Komutanlığını ziyaret ederek, jandarma personeli ve güvenlik korucularıyla görüştü.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum

Erdoğan'ı küplere bindiren görüntü: Allah bunlara akıl fikir versin
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı

Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Nereden nereye! Görenler tanıyamıyor
Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi

Bir yıldızı daha elden gidiyor! Bu sefer de Beşiktaş'a
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Musaba'yı ikna ettiği maaş

İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızını ikna ettiği maaş