Haberler

Mardin Valisi: Mardin'in Onur Günü'nde Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 21 Kasım Mardin'in Onur Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu günün Mardinli vatandaşlar için birlik ve beraberlik ruhu içinde önemli bir anlam taşıdığını vurguladı. Akkoyun, Mardin'in tarihi kurtuluş mücadelesine atıfta bulunarak vatan sevgisinin önemini dile getirdi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 21 Kasım Mardin'in Onur Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkoyun, mesajında, 21 Kasım'ın Mardinli vatandaşlar için birlik ve beraberlik ruhu içerisinde çelikten iradesini tüm cihana gösterdiği gün olduğunu belirtti.

Akkoyun, şunları kaydetti:

"106 sene önce aziz milletimizin verdiği şanlı kurtuluş mücadelesinde Mardinli hemşehrilerimiz istiklalimize, istikbalimize ve bekamıza kastetmek isteyenlere karşı cesaretle, kararlılıkla ve fedakarlıkla mücadele ederek Mardin'imizi kuşatma girişimini bertaraf etmiştir. Kadim şehrimiz Mardin, bu zor günlerde vatan sevgisinin her şeyden yüce olduğunu tüm cihana göstererek takdire değer kahramanlık örneği sergilemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Mardin'imizin Onur Günü'nün 106'ncı yıl dönümünü kutluyorum."

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon: Ortam bir anda buz kesti

Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.