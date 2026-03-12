Haberler

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Nusaybin'de Güvenlik Güçleriyle İftarda Buluştu

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçesindeki üs bölgesinde güvenlik güçleriyle iftar gerçekleştirerek, onların özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. İftara, çeşitli daire amirleri ve komutanlar da katıldı.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçesindeki üs bölgesinde görev yapan güvenlik güçleriyle iftarda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Akkoyun, Kaymakam Evren Çakır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ramazan Yurteri ve İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ile Nusaybin Dibektepe Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Akkoyun, burada güvenlik güçleriyle iftar yaptı.

Vali Akkoyun, güvenlik güçlerinin vatanın huzur ve güvenliği için fedakarca görev yaptığını belirterek, özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
