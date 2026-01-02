Mardin Valisi Akkoyun karla mücadele çalışmasını inceledi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tuncay Akkoyun, karla mücadale çalışmasını yerinde inceledi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, ana arterler ve ilçeler arası güzergahlar başta olmak üzere kritik geçiş noktalarında yol açma, kar küreme ve tuzlama faaliyetleri 24 saat esasına göre devam ediyor.

Vali Akkoyun, Artuklu, Yeşilli, Ömerli ve Midyat ilçelerini birbirine bağlayan Hop geçidi güzergahında yürütülen karla mücadele çalışmalarını denetledi.

Ekiplerden bilgi alan Akkoyun, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmaların aralıksız ve koordineli bir şekilde devam etmesi talimatlarını verdi.

Vali Akkoyun'a, Ömerli Kaymakamı Furkan Çakır, Yeşilli Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ve Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir de eşlik etti.