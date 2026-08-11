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Mardin'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından çıkan yangın sonucu yandı. Sürücünün tüple müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araçta hasar oluştu, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor bölümünden alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.

Olay, dün gece saatlerinde Artuklu ilçesi Ensar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ACA 534 plakalı otomobil, Nusaybin Caddesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle motor bölümünden alev aldı. Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Müdahalenin yetersiz kalması üzerine ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobilde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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