Mardin Savur'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Mardin Savur'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Mardin'in Savur ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakların suyla dolmasına neden oldu. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, zemin katlardaki ev ve iş yerlerini su bastı.

MARDİN'in Savur ilçesinde sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla doldu.

Mardin'in Savur ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, korunmak için açık olan iş yerleri ile bina saçaklarının altına sığındı. Birçok cadde ve sokak, suyla doldu. Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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