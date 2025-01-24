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Mardin Savur'da İmar Planı Revizyon Çalışmaları Başlatıldı

Mardin Savur'da İmar Planı Revizyon Çalışmaları Başlatıldı
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Savur ilçesinde başlatılan imar planı revizyonu, ilçenin geleceğini planlı bir şekilde şekillendirmek amacıyla yürütülmektedir. İmar kapsamına Savur Köprübaşı, Beşevler, Dereiçi, Başkavak ve Kayatepe köyleri dahil edilecek.

Mardin'in Savur ilçesinde imar planı revizyon çalışmaları başlatıldı.

Savur Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi öncülüğünde yürütülen çalışmanın, ilçenin geleceğini planlı bir şekilde şekillendirme hedefiyle başlatıldığı belirtildi.

İmar planı revizyonu kapsamında Savur Köprübaşı'ndan Beşevler, Dereiçi köyü, Başkavak köyü ve Kayatepe köyüne kadar olan alanların imara açılacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Savur'un yarınlarını planlı şekilde inşa etmek ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için tüm ekibimizle çalışıyoruz. Bu sürecin her aşamasını halkımızla paylaşacağız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Kavak - Güncel
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