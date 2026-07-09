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Mardin'de oluşan hortum kamerada

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Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde dün öğleden sonra oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kısa süreli paniğe neden olan hortumun herhangi bir zarara yol açmadığı bildirildi.

MARDİN Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde dün öğleden sonra etkili olan rüzgar sırasında hortum oluştu. Fabrikaların bulunduğu alanda yükselen hortum, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan hortumun herhangi bir fabrikaya, araca veya yerleşim alanına zarar vermediği belirtildi. Hortum, kısa süre sonra etkisini yitirerek kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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