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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından kutlama programı, Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa Nusaybin Kaymakamı Gürsel Temurci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Yusuf Avlanmaz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğretmen adayları ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Yusuf Avlanmaz yaptı.

Programda video gösterimi yapıldı, şiirler okundu, oratoryo ve müzikli gösteri sunuldu.

Aday öğretmenlerin yemin töreninin ardından gerçekleştirilen müzik dinletisiyle program sona erdi.

Kaynak: AA