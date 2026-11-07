Mardin Nusaybin'de fırtına sonrası oluşan hortum caminin minaresini yıktı

Mardin Nusaybin'de fırtına sonrası oluşan hortum caminin minaresini yıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde fırtına sonrası oluşan hortum, kırsal Tepeören Mahallesi'nde etkili oldu; Tepeören Camisi'nin minaresi yıkıldı, bazı ağaçlar ve bahçe duvarları devrildi. Hortumun etkili olduğu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde fırtına sonrası hortum oluştu.
İlçeye bağlı kırsal Tepeören Mahallesi'nde dün akşam başlayan fırtına, ilerleyen saatlerde hortuma dönüştü.
Hortum nedeniyle Tepeören Camisi'nin minaresi yıkıldı, bazı ağaçlar ile bahçe duvarları devrildi.
Hortumun etkili olduğu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA