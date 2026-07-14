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Mardin'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 katlı bir apartmanın son katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dairede hasar oluştu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 katlı bir apartmanın dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Selahattin Eyyubi Mahallesi Sakarya Caddesi'nde 4 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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