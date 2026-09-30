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Mardin Midyat'taki cinayetten 12,5 yıl hapse çarptırılan firari Adana'da yakalandı

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Mardin Midyat'ta 21 Kasım 2021'de işlenen cinayetten 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü, Adana'da saklandığı evde yakalandı. Emniyet ekiplerince Seyhan Yeşilyurt Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonun ardından cezaevine gönderildi.

Mardin'de 5 yıl önce işlenen cinayetle ilgili aranan firari hükümlü Adana'da saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mardin'in Midyat ilçesinde 21 Kasım 2021'de çobanlık yapan Musa Çelik'in (27) tüfekle öldürülmesine ilişkin görülen davada 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Şükrü Akçay'ın (50) kente geldiğini belirledi.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla Akçay'ın merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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