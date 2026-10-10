Mardin Midyat'ta 20 öğrencili Reyhani Korosu ilk konserine hazırlanıyor

MARDİN'in Midyat ilçesinde, müzik öğretmeni Çiğdem Bozdemir'in öncülüğünde kurulan Reyhani Korosu'nda 20 öğrenci, yöresel ezgileri ve farklı yörelere ait eserleri seslendirmek için hazırlanıyor. Yöresel kıyafetlerle sahneye çıkacak öğrenciler, ilk konserleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Midyat Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde görev yapan Müzik Öğretmeni Çiğdem Bozdemir, öğrencilerin müziğe ilgisini fark ederek, okul yönetiminin de desteğiyle müzik atölyesi kurulmasına öncülük etti. Atölyede 10'u kız, 10'u erkek 20 öğrenci; gitar, saz, darbuka ve piyano gibi enstrümanları çalmayı öğreniyor. Haftanın 5 günü ders bitiminde bir araya gelen öğrenciler, temel müzik eğitiminin yanı sıra koro çalışmaları da yapıyor. Atölyede kurulan ve adını reyhani çiçeği ile kentin kültürel simgeleri arasında yer alan reyhani oyunundan alan koro ise yöreye ait eserlerin yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinden türkü ve şarkıları da seslendirecek. İlk konserini okulda vermeye hazırlanan öğrenciler, ilerleyen süreçte Midyat'ta düzenlenecek etkinliklerde de sahne almayı hedefliyor.

'ÖĞRENCİLERİN KALPLERİNE DOKUNMAK İSTİYORUM'

Üçüncü görev yılı için Midyat'ta bulunduğunu belirten Müzik Öğretmeni Çiğdem Bozdemir, "Buranın kültürü, müziği, yemekleri, her şeyi beni çok derinden etkiledi. Bir müzik öğretmeni olarak notalardan, bestelerden ziyade duygular, hisler, müziğin o evrenselliği benim için önemli ve öğrencilerin kalplerine dokunmak, onlarda bir iz bırakabilmenin daha güzel olduğunu düşünüyorum. Buranın müzik kültürünü tanımaya çalıştım. Öğrencilerimle beraber tekrardan tanımaya çalıştım ve gerçekten çok yönlü, çok pozitif bir müzik, çok enerjik bir müzikleri var. Çok beğendim. Çocuklar müzikte bir sahneye çıkmadığı sürece, bir performansı ortaya koymadığı sürece o bizim dersimizde kalmış oluyor. Yani kamera karşısında olmak gerekiyor biraz. Müzik de böyledir aslında. Yani kendi içselleştirdiğimiz dünyamızdan biraz ayrı olmamız gerekiyor. Burada ayrıca hem yöresel hem de batı müziği dediğimiz enstrümanların öğretimini de yapıyoruz" dedi.

'BURADA YETENEĞİMİZİ KEŞFEDİYORUZ'

Öğrenci Zeynep Zengin, özgüvenlerini de geliştirdiklerini ifade ederek, "Burası bizim için sadece bir sınıf değil. Hayallerimizi gerçekleştirebildiğimiz ve kendimizi eğitebildiğimiz bir ortam. Burada beraber arkadaşlarla birlikte özgüvenimizi geliştiriyoruz, kendimizi daha çok tanıyoruz çünkü ne kadar sesimizin güzel olduğunu veya hangi yeteneklerimizin olduğunu burada öğrenebiliyoruz. Koro çalışmalarımızda da sesi güzel olan arkadaşlarımızın veya enstrüman çalabilen arkadaşlarımızla beraber güzel bir ortam yapıp insanlara sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bu sınıfa geldikten sonra Çiğdem Hoca sayesinde sesimi daha çok geliştirdim. Nerede tonlama ve vurgulama yapmam gerektiğini de öğrenmeye başladım. Sesimi ayarlayabilmeyi öğrendim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı