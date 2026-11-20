Mardin Mazıdağı'nda akıma kapılan işçi ağır yaralanarak Diyarbakır'a sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Yeşilköy Mahallesi'nde kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
Kırsal Yeşilköy Mahallesi'nde 5 çocuk babası Eşref T, iş yerinde kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Eşref T. sağlık ekiplerince Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Eşref T, buradaki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.
Kaynak: AA
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