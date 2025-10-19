Mardin Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Mardin Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasında ilk kez yer alan Mardin'de festivalin ilk gününde düzenlenen etkinlikler ilgi gördü.

Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği, Orkestra Şefi Aytuğ Ülgen, Koro Şefi Anıl Aydın ve Koreograf Ender Üçdemir'in imzasını taşıyan "Yerelden Evrensele Aşk Ezgileri" konseri beğeniyle izlendi.

Konserde, ünlü tiyatrocu Volkan Severcan anlatıcı olarak yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda ilahi sanatçısı Muzaffer Gürler, dinleyenlerini manevi bir yolculuğa çıkardı, aynı salonda, ilahiyatçı-yazar Osman Egin'in moderatörlüğünü yaptığı "Kapısız Dergah" söyleşisi yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde gerçekleşen "Şer'iye Sicillerinde Toplumsal Yaşam ve Aile" panelinde tarihi ve sosyo-kültürel konuları ele alındı. Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda, Prof. Dr. İsmail Kıvrım ve Doç. Dr. Ahmet Kılınç, şer'iyye sicilleri üzerinden dönemin toplumsal yapısı ve aile ilişkileri hakkında değerlendirmeler yaptı.

Bir alış veriş merkezinde düzenlenen "Sen de Söyle" etkinliği, katılımcılara hem eğlenceli bir atmosfer sundu hem de yeteneklerini sergileyebilecekleri bir alan yarattı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "FotoMaraton Mardin" ve "FotoMaraton Çocuk" etkinliklerinde de farklı yaş gruplarından fotoğrafçılar, festivalin en özel anlarını yakalamak için yarıştı.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda hazırlanan "Çocuk Köyü", minik ziyaretçilerini ağırladı. Rengarenk aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla dolu olan "Çocuk Köyü", festivalin ilk gününde neşeli anlara sahne oldu.

Çocuklar, "Özgür Özgülgün ile Tarihe Yolculuk" etkinliğinde ise geçmişin derinliklerine eğlenceli bir keşif yaptı. Tarihe farklı bir pencereden bakma fırsatı bulan minikler, ayrıca jonglör ve illüzyonist gösterisi, balon katlama, bubble show gibi etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

"Karagöz Kukla Evi Tematik Atölye ve Etkinlik Alanı" da çocuklara geleneksel Türk gölge oyununu keşfetme fırsatı sundu. Çocuklar, sevilen çizgi film "Maceracı Yüzgeçler" tiyatro oyununa da büyük ilgi gösterdi.

Çocuklar ayrıca alışveriş merkezinin sinema salonunda TÜRSAK işbirliğiyle düzenlenen 21. Çocuk Filmleri Festivali kapsamındaki atölyelere katıldı ve film gösterimlerinde sinema sanatını keşfetme fırsatı buldu.