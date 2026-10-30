Mardin Kızıltepe'de uyuşturucu operasyonunda 48,91 gram madde ele geçirildi

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Kızıltepe'de çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 48,91 gram uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA