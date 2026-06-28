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Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araç ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile SUV tipi araç, kırsal Yumurcak Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan A.E. (39), M.E. (13), A.A. (17), B.İ. (32), H.E. (15), C.E. (3), Y.E. (7) ve R.A. (20) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
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