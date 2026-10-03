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Mardin Kızıltepe'de sigara kaçakçılığı operasyonunda 1970 paket ele geçirildi

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Mardin Kızıltepe'de sigara kaçakçılığı operasyonunda 1970 paket ele geçirildi
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sigara kaçakçılığına yönelik operasyonda durdurulan iki araçta kaçak 1970 paket sigara, 1250 puro ve 1390 elektronik nargile ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, Kızıltepe ilçesinde durdurulan iki araçta yapılan aramada, kaçak 1970 paket sigara, 1250 puro ve 1390 elektronik nargile ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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