Mardin Kızıltepe'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Mardin Kızıltepe'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'nde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, V.T. (44), D.K. (33), S.K. (13), İ.T. (10), N.K. (10) ile Z.K. (10) yaralandı.
Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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