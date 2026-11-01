Mardin Kızıltepe'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, V.T. (44), D.K. (33), S.K. (13), İ.T. (10), N.K. (10) ile Z.K. (10) yaralandı.

Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA