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Mardin Kızıltepe'de çukura düşen sıpa, itfaiye ekiplerince halatla kurtarıldı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Akziyaret Mahallesi'nde çukura düşen sıpayı fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, sıpayı halat yardımıyla çukurdan çıkarıp kontrolün ardından doğaya saldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde çukura düşen sıpa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Akziyaret Mahallesi'nde çukura düşen sıpayı fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, sıpayı halat yardımıyla çukurdan çıkardı. Yapılan kontrolün ardından sıpa doğaya salındı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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