Mardin Kızıltepe'de Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kırsal Ayaz Mahallesi'nde iki aile arasında 25 Temmuz 2024'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında kavgaya karışan M.A, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.