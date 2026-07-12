Mardin'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 7 katlı bir apartmanın son katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evde hasar meydana geldi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Beşir Şavur