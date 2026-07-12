Mardin'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.