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Mardin'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Mardin'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 7 katlı bir apartmanın son katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evde hasar meydana geldi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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