Haberler

Mardin Kızıltepe'de akraba aileler arasında taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Kızıltepe'de akraba aileler arasında taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akraba 2 aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve yumruklu kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, akraba 2 aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve yumruklu kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Kızıltepe ilçesi kırsal Yalınkılıç Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba 2 ailenin üyeleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda K.G. (50), M.G. (47), C.G. (40), Ö.G. (36), E.G. (27) ve M.G. (25) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafları ayırıp güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belilrtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler

Düğünden çıkarken sigara uzattılar, gözünü tanımadığı bir evde açtı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı

Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı
New York Times seçti: 21’inci yüzyılın en iyi 100 dizisi belli oldu

Dizi tarihinin devleri aynı listede! Bakın en iyisi hangisi seçildi
Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi

Artık derin bir oh çekebilir! Korktuğu başına gelmedi
Fon soruşturmasında Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı

Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı
Tüm gözler üzerindeydi! Cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çekti

Tüm gözler üzerindeydi! Cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çekti
Almanya istedi, Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları New York'ta görüştü

Almanya istedi, iki ülkenin dışişleri bakanları masaya oturdu
Mahir Günşiray’dan Hatice Aslan açıklaması: Beni geçmişimle birlikte kabul ediyor

Ünlü oyuncudan Hatice Aslan açıklaması: Beni geçmişimle kabul ediyor