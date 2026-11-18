Mardin Kızıltepe'de Akdoğan Mahallesi'nde bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Akdoğan Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kırsal Akdoğan Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kavgada, Z.D. (33) ve M.E.D. (17) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA