Mardin Kızıltepe'de 43 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 43 kilogram skunk ele geçirildi.

Operasyonda??????? yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA