Mardin Kızıltepe'de 2 katlı evdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Mardin Kızıltepe'de 2 katlı evdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Şahkulubey Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evin zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yol açtı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 katlı müstakil evin zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Şahkulubey Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evin zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yol açtı.
Kaynak: AA