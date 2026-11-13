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Mardin Kızıltepe'de 2 katlı evdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Şahkulubey Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evin zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 katlı müstakil evin zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şahkulubey Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evin zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

Kaynak: AA
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