Mardin Kızıltepe'de 13 yaşındaki çocuk 26 Eylül'den beri bulunamıyor

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, 26 Eylül'de evinden çıkan Hasan Çapat'tan (13) haber alınamıyor.

Kızıltepe ilçesi merkez Şahkulubey Mahallesi'nde yaşayan Hasan Çapat, 26 Eylül akşamı ailesiyle yemek yedikten sonra dışarı çıktı. Çocuklarının gece eve dönmemesi üzerine ailesi, emniyete giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından Hasan Çapat'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Hasan'ın amcası Aydın Çapat, yeğenini bulabilmek için Kızıltepe ve çevresinde arama yaptıklarını ancak şu ana kadar herhangi bir ize rastlamadıklarını söyledi.

Hasan Çapat'ı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı