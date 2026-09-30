Mardin Kızıltepe'de 13 yaşındaki çocuk 26 Eylül'den beri bulunamıyor

Mardin Kızıltepe'de 13 yaşındaki çocuk 26 Eylül'den beri bulunamıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 26 Eylül akşamı evinden çıkan 13 yaşındaki çocuktan o günden beri haber alınamıyor. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama sürerken, amcası Kızıltepe ve çevresinde bir ize rastlanmadığını söyledi.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, 26 Eylül'de evinden çıkan Hasan Çapat'tan (13) haber alınamıyor.
Kızıltepe ilçesi merkez Şahkulubey Mahallesi'nde yaşayan Hasan Çapat, 26 Eylül akşamı ailesiyle yemek yedikten sonra dışarı çıktı. Çocuklarının gece eve dönmemesi üzerine ailesi, emniyete giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından Hasan Çapat'ın bulunması için çalışma başlatıldı.
Hasan'ın amcası Aydın Çapat, yeğenini bulabilmek için Kızıltepe ve çevresinde arama yaptıklarını ancak şu ana kadar herhangi bir ize rastlamadıklarını söyledi.
Hasan Çapat'ı arama çalışmaları sürüyor.