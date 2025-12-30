Haberler

Mardin'deki kar manzaraları dron kamerasında

Mardin'de etkili olan kar yağışı, kentin tarihi ve kültürel yapılarının beyaza bürünmesine neden oldu. Dronla çekilen görüntüler, Mardin Kalesi, Zinciriye Medresesi ve diğer mekanların eşsiz kar manzaralarını ortaya koydu. Mardin Valiliği, karın şehre kattığı huzuru ve tarihi atmosferi vurguladı.

MARDİN'de etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü. Kar altında kalan tarihi kent, dronla görüntülendi.

Tarihi yapıları, kültürel değerleri, dar sokakları, taşın oya gibi işlendiği evleriyle açık hava müzesi konumundaki medeniyetler şehri Mardin, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Son yılların en önemli cazibe merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen kentte, yağışın ardından eşsiz kar manzaraları oluştu. Yağışın ardından karla kaplanan Mardin Kalesi, Olgunlaşma Enstitüsü, Zinciriye Medresesi ile birçok cami ve kilise gibi kentin tarihi ve kültürel mekanları güzel görüntüler oluşturdu.

Mardin Valiliği, kar altındaki kentin dronla çekilmiş görüntülerini paylaştı. Paylaşımda, "Mardin'de kar, yalnızca toprağa değil; tarihin, taşın ve hatıraların üzerine de sessizce düşüyor. Beyaz örtüyle bürünen tarihi sokaklar, yüzyılların hikayesini derin bir sükunet içinde hissettiriyor. Taş evlerin duvarlarında, minarelerin siluetinde ve dar geçitlerde yankılanan bu sessizlik; insanın içini ısıtan bir huzura dönüşüyor. Mardin'de kar, geçmişle bugünü aynı anda yaşatan, gönüllere dokunan bir zarafet olarak hafızalara kazınıyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
