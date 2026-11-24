Mardin Jandarma Komutanı Atasoy, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere çiçek takdim ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Mardin Fen Lisesi'nde görev yapan öğretmenleri ziyaret etti. Ziyarette öğretmenlerle görüşen Atasoy, çiçek takdim ederek öğretmenlik mesleğinin önemine değindi ve başarılar diledi.
Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Mardin Fen Lisesi'nde görev yapan öğretmenleri ziyaret etti.
Ziyaretinde öğretmenlerle görüşen Tuğgeneral Atasoy, bu anlamlı günlerini kutladığı eğitimcilere çiçek takdim etti.
Atasoy, öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek, tüm öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi.
Kaynak: AA