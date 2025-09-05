Haberler

Mardin'in Savur İlçesinde MHP Binası Açıldı

Mardin'in Savur İlçesinde MHP Binası Açıldı
Güncelleme:
Mardin'in Savur ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı binası hizmete girdi. Açılış töreninde MHP yöneticileri ve yerel yöneticiler bir araya geldi.

Tarihi Çarşı Caddesi'ndeki parti binasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, MHP İlçe Başkanı Osman Suat Akgül, AK Partili yöneticiler ve partililer katıldı.

Bozkuş burada yaptığı konuşmada, MHP'nin Türkiye'nin geleceği için çalıştığını belirtti.

MHP İlçe Başkanı Akgül de vatandaşların yanında olacaklarını ve sorunları çözmek için çalışacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından partinin hizmet binasının açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Kavak - Güncel
