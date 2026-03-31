Mardin'de firari hükümlü yakalandı
Mardin'in Midyat ilçesinde, '5607 kaçakçılık kanununa muhalefet' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari bir hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, "5607 kaçakçılık kanununa muhalefet" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur