Haberler

Nusaybin Kaymakamı Çakır'a belediye başkanlarından ziyaret

Nusaybin Kaymakamı Çakır'a belediye başkanlarından ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de Midyat, Yeşilli ve Ömerli ilçe belediye başkanları, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır'ı ziyaret ederek ilçeler arası işbirliği konusunu ele aldı.

Mardin'de ilçe belediye başkanları, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır'ı ziyaret etti.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Nusaybin Kaymakamlığına ziyarette bulundu.

Kaymakam Çakır ile makamında bir araya gelen belediye başkanları, ilçeler arası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Çakır da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye başkanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde

Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı
Yeni aldıkları araç 3 kardeşe mezar oldu

Yeni aldıkları araç 3 kardeşe mezar oldu
Sergen Yalçın'ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde

Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı

Şarkı söyleyen kişi devlet başkanı, yanındaki ise eski sevgilisi
Takımı son saniyede Şampiyonlar Ligi'nden elenen taraftar delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı