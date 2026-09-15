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Mardin'e gezmeye gelen Güney Koreli turist Müslüman oldu

Mardin'e gezmeye gelen Güney Koreli turist Müslüman oldu
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Mardin'e gezmeye gelen Güney Koreli turist Müslüman oldu.

Mardin'e gezmeye gelen Güney Koreli turist Müslüman oldu.

Artuklu Müftülüğünden yapılan açıklamada, gezmek için kente gelen Güney Koreli bir kişinin Müslüman olmaya karar vermesi üzerine müftülükte ihtida töreninin düzenlendiği kaydedildi.

İlçe Müftüsü Süleyman Baran rehberliğindeki törende kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Shaevn'in "Abdullah" ismini aldığı belirtilen açıklamada, Baran'ın Abdullah'a Kur'an-ı Kerim hediye ettiği bildirildi.

Kaynak: AA
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