Mardin Derik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Mardin'in Derik ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 380 gram kubar esrar ve 103 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bazı ev ve eklentilerde arama yapıldı.
Aramalarda, 4 kilo 380 gram kubar esrar, 103 kök Hint keneviri ve 500 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel