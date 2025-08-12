Mardin Derik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bazı ev ve eklentilerde arama yapıldı.

Aramalarda, 4 kilo 380 gram kubar esrar, 103 kök Hint keneviri ve 500 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.