Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Derik ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.