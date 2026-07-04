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Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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Mardin'in Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evde hasar oluştu.

Mardin'in Derik ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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