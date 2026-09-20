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Mardin Derik'te kaybolan 13 yaşındaki çocuk için kadavra köpekleriyle arama sürüyor

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Mardin Derik'te kaybolan 13 yaşındaki çocuk için kadavra köpekleriyle arama sürüyor
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Mardin'in Derik ilçesine bağlı Konuk Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde evden çıktığı iddia edilen 13 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor. Jandarma ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmalarında kadavra köpekleri de kullanılırken, çocuğu bulma çalışmaları sürüyor.

MARDİN'in Derik ilçesinde kaybolan Selahattin Karayel (13) aranıyor. Arama çalışmalarında, kadavra köpekleri de kullanıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Derik ilçesi kırsal Konuk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan Selahattin Karayel'den bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dün akşam saatlerinde başlatılan arama çalışmaları, bugün de devam etti. Ekipler, bölgedeki aramalarda kadavra köpeklerini de kullandı.

Çocuğun bulunması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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