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Mardin Derik'te iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Mardin'in Derik ilçesinde dün akşam hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücüler ile bir çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MARDİN'in Derik ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tepebağ Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Z.E. (38) yönetimindeki 42 BAV 277 plakalı hafif ticari araç, ilçe merkezi yönüne seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen V.A. (40) yönetimindeki 46 AGP 037 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile hafif ticari araçtaki bir çocuk yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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