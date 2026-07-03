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Mardin'de çıkan anız yangınına müdahale ediliyor

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Mardin'in Derik ilçesinde çıkan anız yangınına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri karadan, helikopterle de havadan müdahale ediyor. Kaymakam bölgede incelemelerde bulundu.

Mardin'in Derik ilçesinde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Bozbayır Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahale için karadan yürüttüğü çalışmalara helikopterle de havadan destek sağlanıyor.

Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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