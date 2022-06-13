Mardin'den sonra bu sefer de Güngören'de çıplak vatandaş vakası! Ağaçları tekmeledi - Haberler

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Mardin'den sonra bu sefer de Güngören'de çıplak vatandaş vakası! Ağaçları tekmeledi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün çıplak gezen bir kişinin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından bu sefer benzer görüntüler İstanbul Güngören'den geldi. Çıplak şahsın ağaçları tekmelediği görüldü.

Mardin'de dün çırılçıplak dolaşan vatandaşı görenler hayrete düştü. İşlek bir caddede hiçbir şeye aldırış etmeden yoluna devam eden çıplak şahıs, vatandaşlar tarafından darbedildi.

BENZER BİR GÖRÜNTÜ GÜNGÖREN'DEN GELDİ

Mardin'deki kişinin darp edilmesinin ardından bugün de İstanbul Güngören'den bir görüntü geldi. Görüntüde gece vakti çıplak bir şekilde koşan vatandaşın o anları saniye saniye kaydedildi.

AĞAÇLARI TEKMELEDİ

Görüntülerdeki vatandaşın, yolda koştuğu sırada önüne çıkan ağaçları tekmelediği görülüyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Güngören İstanbul Mardin Güncel Haberler

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