Mardin'den sonra bu sefer de Güngören'de çıplak vatandaş vakası! Ağaçları tekmeledi
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün çıplak gezen bir kişinin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından bu sefer benzer görüntüler İstanbul Güngören'den geldi. Çıplak şahsın ağaçları tekmelediği görüldü.
Mardin'de dün çırılçıplak dolaşan vatandaşı görenler hayrete düştü. İşlek bir caddede hiçbir şeye aldırış etmeden yoluna devam eden çıplak şahıs, vatandaşlar tarafından darbedildi.
BENZER BİR GÖRÜNTÜ GÜNGÖREN'DEN GELDİ
Mardin'deki kişinin darp edilmesinin ardından bugün de İstanbul Güngören'den bir görüntü geldi. Görüntüde gece vakti çıplak bir şekilde koşan vatandaşın o anları saniye saniye kaydedildi.
AĞAÇLARI TEKMELEDİ
Görüntülerdeki vatandaşın, yolda koştuğu sırada önüne çıkan ağaçları tekmelediği görülüyor.