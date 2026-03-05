Haberler

Mardin'deki kazada ölen Kadir Can, toprağa verildi

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Kadir Can Süer, hastanede tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi. Süer, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde 7 Şubat'ta 3 kişinin öldüğü kazada yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kadir Can Süer (24), toprağa verildi.

Kaza, 7 Şubat'ta Artuklu ilçesi kırsal Akıncı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 34 SB 6901 otomobil ile 47 AAV 59 plakalı TIR çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışanlar, itfaiyecilerin çalışmasıyla çıkarıldı. Otomobildeki Melek Durmuş (26) kaza yerinde, Ayşenur Kutukcu (26) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Durumları ağır olan Muhammed Heja Solhan (22) ve Kadir Can Süer ile hayati tehlikesi bulunmayan B.Ç. (26) tedaviye alındı.

B.Ç. taburcu edilirken, Solhan ise sevk edildiği Diyarbakır'daki özel bir hastanede 27 Şubat'ta hayatını kaybetti. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören Süer de dün yaşamını yitirdi.

Kadir Can Süer'in cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak ilçe merkezindeki Şeyh Selim Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
